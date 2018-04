Assalto notturno al vaporetto Actv: bottiglie scagliate dai barchini in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - (M.F.) Ci mancava anche. Per fortuna non si è fatto male nessuno, ma è stato solo un caso. Verso le tre di ieri notte un vaporetto è stato preso di mira da un paio dioccupati damolto su di giri. Secondo le testimonianze raccolte dall', un ventenne veneziano è stato sfiorato da una, probabilmente di birra, buttata con forza da un barchino contro il mezzo pubblico. Il giovane passeggero si trovava seduto a prua e per lui solo molto spavento e una serata da dimenticare. Idella bottiglia che si è fracassata sul ponte del battello erano sparsi un po' ovunque, ma non è stato possibile fermare i responsabili.facendo perdere le proprie tracce, ma c'è la speranza che il sistema Argos funzionasse e che la scena possa essere stata immortalata e anche la fuga, visto che il canale è tappezzato di telecamere anche da inseguimento...