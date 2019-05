Isole della laguna prese d'assalto: i motoscafi e i battelli non bastano più

di Nicola Munaro

VENEZIA - All'una la fermata di Murano Faro esplode già. Solo la buona volontà di qualche intromettitore permette di rendere un po' più ordinata la fiumana di gente in quello che a tutti gli effetti è il crocevia del triangolo d'oro delle isole della laguna di Venezia. Solo per rendere l'idea, la fermata di Murano Faro si deve digerire senza soluzione di continuità le barche in arrivo da Venezia e dirette a Burano e al Torcello. Ovviamente, anche a ritroso. Un traffico spaventoso che nei...