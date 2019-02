Tassati i tifosi ospiti al Penzo e sconti estesi ai turisti nelle case

di Nicola Munaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - I primi, quelli del Pescara. Gli ultimi, quelli del Crotone. Qui però non c'entra la classifica, ma il calendario: a fare da spartiacque infatti sarà la data del Primo maggio, giorno previsto dal Comune per l'inizio della sperimentazione del contributo d'accesso alla città storica di Venezia. Che riguarda anche i tifosi al seguito delle squadre impegnate nella trasferta in campionato al Penzo, come ha chiarito ieri in Commissione a Ca' Farsetti l'avvocato Valentina Canalini dello studio Gop, che ha assistito la Giunta guidata da Luigi Brugnaro nella stesura e nell'interpretazione della norma approvata dal Parlamento. Così, calendario alla mano, i tifosi degli abruzzesi saranno i primi a raggiungere Venezia dopo l'1 maggio (per l'esattezza il 4 maggio) e ciascuno di loro dovrà contribuire con 3 euro a testa per entrare a Venezia. Gli ultimi ad avere l'accesso libero invece, i sostenitori dei calabresi, al Penzo il 27 aprile.