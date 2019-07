© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Cosa non si fa per non pagare il biglietto: invece di attendere il vaporetto, un turista austriaco ubriaco si è tuffato in Canal Grande dal pontile di San Tomà, oggi pomeriggio 17 luglio alle 18.30 circa. Voleva attraversarlo a nuoto. Accorrono i vigili. Salvato e multato: 550 euro di sanzione e Daspo urbano. Arrivederci...