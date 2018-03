Veneziano urta il turista: pugno in faccia e scaraventato a terra

di Giorgia Pradolin

VENEZIA - Un veneziano di 84 anni, perché con quellaingombrante dava fastidio ai. E un nipote che mette un annuncio su Facebook per ritrovare gli aggressori. Un episodio di violenza che racconta una brutta faccia di Venezia dove, ancora una volta, si percepisce una situazione insostenibile tra residenti e turisti. Lunedì pomeriggio un anziano si scontra con una coppia di turisti. Il racconto dell'accaduto arriva per bocca del nipote e di un testimone, perché la vittima si trova in ospedale con le costole incrinate e una mano rotta con frattura scomposta. Frattura per cui dovrà essere operato oggi. «Mio zio è un uomo magro, molto esile - spiega Simone Meggiato - era uscito da casa nostra e stava rientrando nella sua abitazione, quando in Lista di Spagna, all'altezza della farmacia, ha urtato una donna in mezzo alla folla. La signora ha iniziato ad andargli addosso più volte, intenzionalmente. Così ha messo una mano davanti per proteggersi dalle spinte e si è visto arrivare un forte pugno da un uomo»...