Per sfuggire ai controllori si tuffa in Canal Grande dal vaporetto

VENEZIA -per non essere "pizzicata" dal personale di Actv senza biglietto a bordo di un vaporetto. È successo ieri pomeriggio attorno alle 17.45. La giovane turista è stata poi sanzionata dal personale del Nucleo di pronto impiego navigazione della polizia locale. L.M.C., queste le iniziali del nome della ragazza, nata nello Stato del Wyoming, si è tuffata da un vaporetto in navigazione lungo il Canal Grande per fuggire aiche in quel momento si trovavano a bordo del mezzo di trasporto pubblico. Agli agenti, prontamente intervenuti all'altezza dell'imbarcadero Sant'Angelo, ha dichiarato di non essere a conoscenza di non potersi gettare in acqua.La turista, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento di Polizia urbana, è stata multata e ha subito pagato unacon la sua carta di credito. La pattuglia l'ha accompagnata nella sede della sezione di San Marco dove ha saldato la somma dovuta, cui si aggiungono anche i 77,5 euro della sanzione contestata da Actv per il mancato possesso di regolare titolo di viaggio.«Manteniamo alta l'attenzione, per garantire la sicurezza di tutti, per questo motivo abbiamo predisposto una presenza costante delle imbarcazioni della polizia locale lungo il Canal Grande e nei principali canali interni - commenta il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - Abbiamo chiesto più poteri per gestire una città come Venezia: quella turista non andava solo multata, ma dovremmo avere la possibilità di metterla in cella di sicurezza e allontanarla dalla città. Venezia va rispettata dai suoi visitatori».