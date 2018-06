Youtuber si tuffano dal ponte del Danieli e corrono nudi nella hall dell'hotel

L'ARTICOLO COMPLETO NEL GIORNALE IN EDICOLA

VENEZIA Stavolta la “bravata” (o la “cafonata”) ha un che di professionale, una regia. Di più: c’è il sentore di quell’assurdo esibizionismo che alberga nella rete, dove sfidare i limiti diventa successo ci contatti (e forse di soldi). Perché quel gruppo di ragazzotti americani che, con tanto di troupe al seguito, si tuffa dal ponte dell’hotel Danieli, non sono disperati qualsiasi. L’aria è quella di professionisti della rete, di “Youtuber” che sanno quello che fanno e quello che cercano: visibilità. E che non siano turisti squattrinati lo si capisce ancora di più guadrando il video diffuso dal gruppo Facebook “Venezia non è Disneyland”: quei ragazzi hanno alloggiato in una camera dell’hotel Danieli, mica roba da poco. E al Danieli sono rientrati dopo i tuffi in bacino di San Marco dal ponte a pochi passi dell’hotel, mezzi nudi, passando tra gli eleganti ospiti che hanno assistito, tra l’imbarazzato e il divertito, alla sfilata di questi “signori” in asciugamano e basta.