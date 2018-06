â€‹Ancora tuffi dalla riva di San Marco: «Avvisati i vigili, ma non si sono visti»

di Giorgia Pradolin

VENEZIA - Due giovani, probabilmente americani, si sonomartedì pomeriggio danel rio della Canonica, sotto il ponte della Paglia. Non una sfida, come quella che alcuni giorni fa ha visto lanciarsi dal ponte del Danieli, a pochi metri di distanza, gli youtuber americani , quelli che si sono filmati per mettere il video in rete. Questa era una semplice nuotata pomeridiana nel rio, giusto per rinfrescarsi un po'.Erano circa le 16 quando i due giovani si sono buttati in acqua a San Marco. I vigili sono stati chiamati, spiega un operatore, ma non sono arrivati. Così, i due stranieri hanno continuato a sbracciare nel rio tra le gondole e i motoscafi, poi sono risaliti, si sono rivestiti e con molta tranquillità se ne sono andati, rinfrescati. E' l'ennesimo episodio di malcostume e violazione dei divieti, forse tra i primi di quella che sarà una lunga estate nel centro storico veneziano.Se i due nuotatori improvvisati fossero però stati beccati, la multa sarebbe stata di 450 euro a testa, visto che la scorsa estate si era visto l'inasprimento delle sanzioni contro il decoro. Resta l'amarezza di chi ha assistito impotente alla scena. «So che i vigili sono stati chiamati - spiega un operatore - ma non si sono visti». Possibile che in quel momento gli agenti fossero impegnati altrove, ma proprio dall'amministrazione comunale era partito l'invito a smettere di fotografare chi si fa beffe del regolamento di polizia urbana e chiamare chi di dovere, per sanzionare i trasgressori.