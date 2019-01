Incassa 120.000 euro di tasse di soggiorno e se li tiene: albergatore beccato

VENEZIA - Tratteneva tranquillamente la tassa di soggiorno versata dai clienti. E non certo per una occasionale dimenticanza: la "politica" andava avanti da anni. Il titolare di un albergo del centro storico di Venezia - è stato denunciato dalla Polizia locale e dalla Finanza per il mancato versamento dell’imposta di soggiorno. Polizia locale e Finanza non hanno tuttavia reso nota l'identità della persona denunciata né dell'albergo. Gli accertamenti hanno interessato l’ultimo quinquennio e hanno permesso di quantificare un danno per le casse del Comune pari a 120.000 euro, corrispondenti alle somme versate dai clienti della struttura e indebitamente trattenute dal titolare.

