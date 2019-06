Centinaio: «Così entrare a Venezia costa più caro che a Disneyland»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Al Lido per presentare il progetto di riqualificazione dell'ex Ospedale a Mare, destinato a diventare un hotel di lusso (gestito da Th Resort, Club Med con annesso presidio sanitario e la prima Academy italiana dell'hotellerie), ministro di Turismo e Agricoltura - in quota Lega - della compagine gialloverde guidata da Giuseppe Conte e dai dioscuri Luigi Di Maio e Matteo Salvini, qualche sassolino dalla scarpa se l'è tolto. E al di là delle formalità, stuzzicato, è tornato a gamba tesa sul. Varato, a onor di cronaca, dallo stesso governo a trazione Lega-Cinque Stelle, il contributo era stato criticato via Twitter da Centinaio solo pochi giorni dopo l'approvazione.