Posti di blocco e controlli serrati su tutte le strade, anche con l’uso dei droni. Ma soprattutto nessuna invasione sulle spiagge. Prima del weekend, i sindaci del litorale temevano una “calata” di massa verso i loro comuni, soprattutto da parte dei proprietari di seconde case. Il timore era quello che in molti potessero approfittare del calo del numero dei contagi, o dell’ultima ordinanza regionale, per recarsi in spiaggia, ma fortunatamente non è accaduto nulla di tutto ciò e i cittadini, salvo qualche caso isolato, hanno dimostrato di saper rispettare le regole.



SUL LITORALE

Probabilmente “l’assalto” è stato bloccato anche grazie al meteo variabile di ieri, con la pioggia della mattina che ha scoraggiato eventuali escursioni sulla costa, senza dimenticare anche l’azione preventiva dei Comuni che da giorni avevano annunciato un nuovo giro di vite. A Jesolo i controlli sono scattati nelle prime ore della mattina all’altezza della rotonda Frova e lungo via Roma sinistra, le due principali vie di accesso alla città. Diciotto le auto fermate con due automobilisti sanzionati perché trovati alla guida senza un giustificato motivo. Nel pomeriggio i controlli hanno riguardato punti diversi della spiaggia, compresa la zona della pineta e di Cortellazzo, utilizzando anche i droni per individuare eventuali gruppi di persone. E proprio lungo la spiaggia, le persone identificate sono state 36, tutte però entro i 200 metri di distanza dalle loro abitazioni. Sotto osservazione, nelle prossime ore, finiranno anche le telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso le auto di passaggio e che verranno esaminate per capire la provenienza degli automobilisti e valutare eventuali violazioni. «I cittadini – commenta il sindaco Valerio Zoggia – hanno rispettato le varie regole. Fino a quando non caleranno le restrizioni i controlli saranno effettuati con grande attenzione».



A Cavallino-Treporti da venerdì scorso il Comune aveva disposto il posto di blocco del ponte sul Sile e il presidio dei terminal. Poche, per tutto il weekend, le auto in transito: appena 598 quelle registrate ieri. E al ponte, gli agenti della Polizia locale hanno bloccato un residente di Cavallino che rientrava da Jesolo spiegando di essere uscito dal Comune per acquistare del gelato, motivazione ritenuta non valida perché l’acquisto di alimenti per asporto può avvenire solo nel Comune di residenza. Per questo l’uomo è stato sanzionato con una multa di 533 euro. È in fase di valutazione, infine, la posizione della famiglia identificata sulle dune della spiaggia di Ca’ di Valle, dove si era rifugiata nel tentativo di evitare i controlli degli agenti: potrebbero evitare la sanzione dopo il chiarimento del Governo secondo il quale è consentito tuffarsi in acqua qualora il mare sia distante entro 200 metri dalla propria abitazione. Nella giornata di ieri numerosi controlli anche agli accessi degli altri centri del litorale, da Sottomarina (dove la gente si è comunque limitata a passeggiare sul lungomare) fino a Bibione, dove non si sono registrati episodi di “assalto” alle spiagge.



IN CITTÁ

Se le spiagge sono comunque rimaste vuote, le piazze si sono invece riempite ieri come se si trattasse di una festa di “liberazione” dalla quarantena. Più di qualcuno ha trascorso la domenica in giro per Mestre: in compagnia, passeggiando fianco a fianco, pedalando in solitaria o guidando indossando la mascherina. Il numero delle persone per strada era davvero considerevole, peraltro in un giorno festivo che riduceva ovviamente i motivi indicati nell’autocertificazione per uscire di casa. Molti di questi cittadini itineranti indossavano entrambi i dispositivi di sicurezza obbligatori, altri li avevano con sé, ma senza utilizzarli in modo corretto; altri ancora (la minoranza) ne erano completamente sprovvisti. Oltre alle code fuori dalle farmacie e alle edicole, diffuse anche le file dei runner di tutte le fasce di età, anche se forse non proprio tutti nelle vicinanze dell’abitazione. Gli sguardi sospettosi e accusatori dei giorni scorsi sono stati sostituiti da espressioni del volto più distese, e da sorrisi reciproci, che evidentemente però tradivano l’assenza della mascherina a copertura della bocca.

