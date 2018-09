Slow Food svela la "buona Venezia": ristoranti, osterie, bacari e tutti i negozi di qualità

di Claudio De Min

VENEZIA - Da una parte il sentito dire, il luogo comune, il pregiudizio, la disinformazione e, certo, anche qualche deprecabile episodio (e un bel po' di cialtroni e furbetti della ristorazione e dell'accoglienza che, come ovunque, del resto, nelle città a fortissima vocazione turistica, proliferano). Dall'altra la Venezia accogliente, pulita, onesta, buona, affidabile, che non ci sta a farsi coinvolgere (e travolgere) dalla bufera mediatica che di tanto in tanto, e a volte anche per autentiche stupidaggini, però investe la città. Lo so, molti di voi anche quelli che vivono a pochi chilometri dal centro storico spalancheranno gli occhi, increduli di fronte al pieghevole preparato dalla(dunque, non da un'associazione di categoria), unamesse assieme unendo le esperienze dei soci stessi e i suggerimenti (verificati) dei comuni cittadini veneziani che questi luoghi li conoscono e frequentano.