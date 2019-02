Trappola dei ladri sul bancomat in centro a Venezia: skimmer per rubare i dati dei malcapitati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Skimmer su uno sportello Bancomat Atm a Cannaregio: il 14 febbraio la sala operativa della polizia ha inviato una volante per verificare la segnalazione. Giunti sul posto gli agenti prendevano contatti con la persona che aveva segnalato lo skimmer, una guardia giurata, che dopo aver mostrato e consegnato l’apparecchio ai poliziotti raccontava di essere stato avvisato poco prima deldello sportello Bancomat. Una volta sul posto con un tecnico i due avevano notatoche era stato, al cui interno vi era una. Procedevano quindi al controllo del locale macchine del Bancomat, posto subito dietro al terminale all’interno del quale veniva rinvenuto un apparecchio lettore di bande magnetiche situato all’interno del terminale Bancomat.In previsione del grande afflusso di persone che giungeranno a Venezia in occasione dei festeggiamenti della Polizia consiglia di prestare particolare attenzione alle operazioni presso gli sportelli bancomat. Nello specifico osservare l'apparecchiatura alla ricerca di anomalie e modifiche, per esempio sulla verticale o diagonale della tastiera potrebbe esserci una microtelecamera. Controllare se la fessura dove si inserisce la tessera Bancomat è ben fissa. Se si muove o si stacca potrebbe significare che è stata coperta con uno "skimmer". Verificare se anche la tastiera è ben fissa. Spesso i malfattori sovrappongono una loro tastiera per catturare il codice Pin. In questo caso c'è un gradino di un paio di millimetri .Nel caso di dubbi non introdurre la tessera, allontanarsi immediatamente e chiamare le forze dell'ordine.