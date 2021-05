VENEZIA - L'appuntamento con la storia dice Venezia e non Cittadella, il doge Bocalon riscrive il finale e da profeta in patria firma il ritorno degli arancioneroverdi in Serie A dopo vent'anni. Grandi emozioni al Penzo per l'ultimo atto della Serie B, un derby veneto tiratissimo e terminato con un 1-1 sinonimo di paradiso per un Venezia a tratti irriconoscibile e attanagliato dalla paura, ma capace in 10 contro 11 di resistere all'orgoglio...

