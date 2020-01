Venezia, sestiere di Sant'Elena. Incendio in una casa: salva un'anziana e il suo soccorritore

VENEZIA - Fiamme in un'abitazione a Sant'Elena, in calle Zugna. Un'anziana è ricoverata all'ospedale civile per le esalazioni respirate durante l'incendio della cucina. L'appartamento è sopra il panificio, in Calle Zugna. In pronto soccorso anche il soccorritore, un quarantasettenne della zona, che per primo, con un estintore, ha cercato di spegnere il rogo.



L'episodio si è verificato verso le 14,30 di oggi. Sul posto i pompieri, la polizia Muncipale, i Carabinieri. Molte le testimonianze di affetto all'anziana, che vive da sola e che probabilmente non potrà ritornare presto nella sua abitazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA