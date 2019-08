Conto contestato all'osteria Da Luca, chiamati gli agenti

di Gianpaolo Bonzio

Ancora una contestazione piuttosto animata all’, alle Mercerie. Ieri nel locale già finito sotto i riflettori in passato per un conto ritenuto troppo costoso, sono arrivati idiper cercare di riportare la calma dopo una contestazione che aveva incuriosito più di qualcuno. Erano da poco trascorse le 19 quando un gruppo di ragazzi, probabilmente tutti originari dell’Australia, ha iniziato a contestare i gestori del locale. Ad incuriosire soprattutto passanti e commercianti della zona è stato il caos che si è creato nella trafficata calle.Un primo gruppo all’esterno chiedeva che il resto della comitiva potesse uscire del locale visto che la porta in vetro era stata chiusa dai gestori. A quanto pare i ragazzi avevano fatto un’ordinazione, prima di andare ad un secondo appuntamento. Forse l’attesa è stata più lunga del previsto e i ragazzi si sono accorti di essere in ritardo e se ne sono andati, rifiutandosi di pagare l’intero ordine. Da qui la contestazione e il litigio con i gestori.