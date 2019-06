I convegni in programma per sabato /Gli appuntamenti

VENEZIA - Un sabato molto ricco di appuntamenti, quello di domani al Salone Nautico Venezia. Tra le aree che stanno riscuotendo maggior interesse di pubblico l'Arena Tech Lab, uno spazio voluto dai Musei Civici dove ogni giorno sono previste attività culturali legate allo yacht design e alla costruzione. Domani si parla di sostenibilità con progetti legati al territorio veneziano. Alle 10.30 i Cantieri Vizianello presentano il prototipo del Taxi Ibrido, alle 11.30 «Progetto di mezzi di trasporto ibridi e presentazione del battello a idrogeno», Alilaguna illustrerà al pubblico «Hepic», il rivoluzionario battello a zero emissioni presente al Salone. Alle 14.30, la presentazione dei progetti del concorso Muve Yacht projects, alle 14.45, con Actv, Alilaguna, Edison, Siemens, Mase si parlerà di propulsioni alternative per Venezia. Alle 15.30 Actv illustrerà le caratteristiche del vaporetto elettrico Liuto, presente in banchina al Salone. Domenica andrà in scena una giornata di studio con l'Università di Coventry.



Nella stessa Tesa 113, uno sguardo al futuro è proposto dalla mostra di progetti che sono soprattutto «manifesti di intenzioni», risultato di un bando di gara promosso dalla Fondazione Musei Civici di Venezia, congiuntamente al Comune di Venezia e Vela spa, rivolto a progettisti e designer professionisti o studenti, singoli o associati per imbarcazioni di ogni materiale e dimensione. Un altro evento molto atteso dal pubblico è l'incontro, in mattinata ore 11 in Sala Modelli, dove si parlerà delle avventure italiane in Coppa America. Il giorno dopo la presentazione della nuova campagna di Luna Rossa presso il Circolo Vela Sicilia alcuni protagonisti si spostano in Laguna per raccontare il passato e il futuro del massimo evento velico sportivo. In contemporanea, in Torre di Porta Nuova ore 11.00, il convegno di natura tecnica «La nautica da diporto italiana: semplificazione nel rispetto degli standard di sicurezza» a cura della Guardia Costiera di Venezia e Assonautica. Navigazione in chiave «green» al centro dell'incontro promosso da Ve.La Spa e Assonautica, ore 14, in Torre di Porta Nuova «La propulsione sostenibile, l'ibrido sale in barca». Infine alle 18 presentazione del volume «La pesca in laguna», catalogo della omonima mostra inaugurata al Centro Candiani.

