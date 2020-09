Elezioni comunali a Venezia: risultati in diretta. Exit poll: Brugnaro avanti tra il 49 e il 53%, Baretta tra il 29 e il 34%

Elezioni comunali, i risultati nel comune di Venezia.



Gli exit poll di lunedì

E' stata una rincorsa col fiato lungo, quella di Pier Paolo Baretta, sottosegretario all'Economia del governo Conte, scelto dal Pd e da una parte del centrosinistra a rappresentare l'anti-Brugnaro, arrivata a una prima tappa ieri alle 15 quando l'exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, a urne chiuse, sanciva queste percentuali: Brugnaro in testa con una forbice tra il 49.5 e il 53.5. Dati che, se confermati, garantiscono comunque un mandato-bis a Ca' Farsetti. Una percentuale però inferiore alla rilevazione fatta sempre da Opinio Italia il 16 settembre, quando attribuiva a Brugnaro una forbice variabile fra il 54 e il 58%: ma pur sempre un netto vantaggio. Lo sfidante Baretta, invece, ieri veniva dato staccato di una ventina di punti, tra il 29.5 e il 33.5.Certo, con i sondaggi non si fa la storia, e i voti, quelli veri, si conosceranno soltanto oggi, quando nelle 257 sezioni elettorali comincerà lo spoglio delle schede per le elezioni comunali.



Venezia, i candidati sindaco

Oltre a Luigi Brugnaro e Pier Paolo Baretta, nella corsa alla poltrona più alta di Ca' Farsetti ci sono altri sette candidati. L'unica donna è Sara Visman, muranese, titolare di un'impresa artigiana, consigliera comunale uscente per il Movimento 5 Stelle. Giovanni Andrea Martini, il primo in ordine di tempo ad aver lanciato la sua candidatura fondando la lista Tutta la Città insieme. Stefano Zecchi, già assessore alla Cultura a Milano, porta la bandiera del Partito dei Veneti. Marco Gasparinetti, giurista, veneziano d'azione, candidato sindaco della civica Terra & Acqua, la lista nata dalla precedente esperienza associativa del Gruppo 25 aprile. L'avvocato e fotografo Marco Sitran, a capo dell'omonima lista. Maurizio Callegari, che corre con la lista Italia giovane e solidale, e Alessandro Busetto, del Partito comunista dei lavoratori.



Luigi Brugnaro

(Liste collegate)

Fratelli d'Italia

Forza Italia

Lega

Le Città

Luigi Brugnaro Sindaco



Pier Paolo Baretta

(Liste collegate)

Verde Progressista

Venezia è tua

Svolta in Comune

Idea Comune

Partito Democratico



Sara Visman

(Liste collegate)

Movimento 5 Stelle



Stefano Zecchi

(Liste collegate)

Partito dei Veneti



Alessandro Busetto

(Liste collegate)

Partito Comunista dei Lavoratori



Giovanni Martini

(Liste collegate)

Tutta la Città Insieme!

Per Mestre

Venezia Ecologia e Solidarietà



Marco Sitran

(Liste collegate)

Civica Sitran



Marco Gasparinetti

(Liste collegate)

Terra e Acqua



Maurizio Callegari

(Liste collegate)

Italia Giovane Solidale

Ultimo aggiornamento: 22 Settembre, 08:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA