Brugnaro trionfante: «Grande affinità con Zaia, ci unisce la concretezza»

VENEZIA - Il primo commento di Luigi Brugnaro, dal suo quartiere generale di Mestre, rieletto sindaco al primo turno, a scrutinio non ancora completato ma a dato ormai acquisito: «Sono emozionato per la voglia della città di riconoscere se stessa. Si conferma una strada a guida civica, ho sempre detto di non avere nessuna tessera politica di nessun tipo. La mia vicinanza - ha aggiunto - è ai corpi intermedi e sindacali che vogliono discutere nel merito. La nostra è una lista civica appoggiata da partiti di centrodestra, e i voti dimostrano questo».



Il parallelo con Zaia

A Venezia «ha vinto il popolo veneziano -ha detto Brugnaro - con la grande alleanza con il presidente Zaia, che saluto perché abbiamo una grande affinità da molti anni. Credo che qui a Venezia si sta riproponendo una situazione analoga: vince partito del fare, della concretezza». Ultimo aggiornamento: 18:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA