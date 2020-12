Maxi rissa tra una ventina di ragazzini in centro storico alla chiusura dei bar

VENEZIA - Un'altra rissa tra i giovani di baby gang a Venezia. Una ventina di adolescenti è stata protagonista a Venezia questa sera - 12 dicembre - poco dopo la chiusura dei bar, verso le 18.30, in campo Bella Vienna alle spalle di Rialto, di una maxi rissa. Sta operando la Polizia municipale per ricostruire l'accaduto. Secondo quanto si è appreso non vi sarebbero feriti.

I ragazzini si sono dati appuntamento a pochi metri dalla vecchia sede del Tribunale, dove è diventato un rito consumare lo spritz serale.

Dopo i primi spintoni, la situazione è degenerata, coinvolgendo tutti i presenti, alcuni dei quali palesemente ubriachi.

