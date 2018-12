Ricercato internazionale per droga: arrestato in hotel a San Marco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Intorno alle 07.30 del 26 dicembre i poliziotti delle Volanti hanno tratto in arresto, presso un hotel a San Marco, un peruviano D.L.P.Y.L.C. di 43 anni sul quale gravava unai finiemesso il 21.11.2013 dalla Sala Penal Nacional del Perù per il reato didi sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito in seguito ad una segnalazione giunta alla Sala 113 della Questura di Venezia, che ha fatto scattare l’allarme e la ricerca dello straniero poiché persona ricercata in campo internazionale. Gli operatori delle Volanti, dopo aver individuato l’hotel in cui pernottava ieri, lo hanno raggiunto nella sua camera e lo hanno arrestato. L’uomo è stato successivamente trasportato presso la locale casa circondariale di Venezia.