MESTRE - Venezia ad un passo dalla serie A, Reyer in semifinale scudetto, Umana donne con il tricolore appuntato sul petto appena conquistato. L'anno sportivo maledettamente segnato dal Covid ha svuotato le tribune, ma in compenso ha riempito gli occhi e l'anima dei tifosi veneziani di calcio e basket, che forse come mai in passato possono ora godersi successi e conquiste della loro squadra del cuore, allargando il confine dei loro sogni di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati