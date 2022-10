Venezia. Regata Venice Hospitality Challange nel bacino di San Marco

VENEZIA - Sono in dirittura di arrivo i sedici maxi yacht che sabato si sfideranno nel bacino di San Marco nella nona edizione della Venice Hospitality Challange. Unica regata al mondo disputata interamente nelle acque interne di una città, l'evento permetterà a turisti ed appassionati di godersi uno spettacolo mozzafiato direttamente dalle rive di San Marco, dalla Punta della Dogana, dalla Giudecca e dalle Zattere. Confermata la presenza all'evento del presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre. Per tutti coloro che non saranno a Venezia sarà invece possibile seguire la regata tramite la diretta streaming dalla pagina Facebook della Venice Hospitality Challenge, del Salone Nautico Venezia e dal profilo Instagram "Generali Italia". Quest'anno la flotta, fin dalla partenza, in base alle caratteristiche di ciascuna imbarcazione verrà divisa in due categorie che partiranno a due minuti di distanza l'una dall'altra.

La competizione

La gara è stata ideata e organizzata da Mirko Sguario, presidente dello Yacht Club Venezia, la Venice Hospitality Challenge è una felice sintesi fra lo spirito marinaro veneziano e l’impegno nel testimoniare l’immagine dell’ospitalità di altissimo livello della Serenissima. L’evento coinvolge infatti l’alta hotellerie veneziana, sempre al suo fianco fin dalla prima edizione.