​Redentore: stop alle auto a piazzale Roma, sensi unici in calle

Alvise Sperandio

VENEZIA - Venezia si prepara alla Notte famosissima, quando i fuochi d'artificio che illuminano il bacino di San Marco a cavallo della mezzanotte, segnano il culmine della festa popolare serale e l'ingresso nella festa domenicale del Redentore, tenendo tutti con il naso all'insù per circa tre quarti d'ora. Anche quest'anno si attendono migliaia di persone a partecipare in barca e sulle rive, molte sin dal pomeriggio pronte a condividere la cena a base di piatti tipici. Visto il preventivato, considerevole afflusso di pubblico, tanto più che le previsioni del tempo per sabato notte sono favorevoli, il Comune ha emanato quattro ordinanze firmate dal comandante generale della Polizia locale, Marco Agostini, per la regolamentazione del traffico nautico e pedonale e di quello stradale in piazzale Roma, a San Giuliano e ai Moranzani a Fusina.