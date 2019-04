Colpo alla testa: gli portano via il trolley gonfio di soldi in contanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA - Episodio violento ieri all'ora di pranzo nel garage del. Questa volta, però, le cosiddette baby gang non c'entrano, perché dietro la rapina consumata ieri c'è criminalità adulta e non di primo pelo.È accaduto verso le 13, al piano terra della struttura, ai danni di un. L'uomo - stando alla ricostruzione effettuata dai carabinieri - è stato avvicinato da due soggetti che lo hanno aggredito e gli hanno sottratto uncon all'internoed. L'uomo, colpito alla testa, è stato ricoverato in ospedale e comunque non è ritenuto in pericolo di vita.