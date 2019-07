Rapina pezzi di parmigiano al supermarket, fuga nelle calli: arrestato

VENEZIA - Rapina pezzi di parmigiano al supermercato e scappa nelle calli veneziane. Oggi pomeriggio 25 luglio i carabinieri di Venezia sono intervenuti nei pressi di un supermercato di Dorsoduro a causa di una chiamata che aveva allertato i militari per una rapina. Un 24enne, già noto alle forze dell'ordine, dopo essersi impossessato di diversi generi alimentari, in particolare di costose porzioni di parmigiano reggiano, e aver usato violenza sul personale di vigilanza, aveva tentato la fuga nelle calli della zona, salvo esser poi bloccato dai carabinieri e dalla vigilanza. L'uomo è stato arrestato e portato in carcere a Santa Maria Maggiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA