Rubano un barchino al Lido e fuggono inseguiti dal proprietario e dalla polizia: 4 ragazzi arrestati dopo un inseguimento da film per i canali di Venezia

VENEZIA - Ieri, martedì 10 agosto, la Polizia di Stato di Venezia ha tratto in arresto quattro giovani autori di un furto di un barchino. Alle prime luci dell’alba di martedì un uomo, proprietario di un barchino al Lido di Venezia, ha visto quattro ragazzi allontanarsi a bordo della propria imbarcazione e, dopo aver fatto la segnalazione al 113, si è posto al loro inseguimento in compagnia di un amico. Gli agenti delle Volanti lagunari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono immediatamente intervenuti nel Canale della Giudecca dove era stato segnalato l’inseguimento tra i barchini. Dopo una lunga fuga tra i canali della città lagunare, dove i quattro giovani speravano di far perdere le loro tracce abbandonando il barchino, gli operatori delle Volanti lagunari li hanno raggiunti e fermati, procedendo quindi con il loro arresto. Il giudizio per direttissima si terrà nella mattinata odierna.