Prese le due ladre dei negozi in centro storico a Venezia

VENEZIA - Due donne, una veneziana di 25 anni, ed una 24enne di Frosinone, sono state arrestate dalla polizia la scorsa notte a Venezia perché sospettate di essere le autrici di furti consumati nei negozi del centro storico.



È la risposta data dalla Questura all'allarme lanciato dai commercianti veneziani per i recenti furti nei negozi del centro cittadino. Le indagate hanno entrambe precedeneti per furto e stupefacenti. Sono state intercettate da una volante lagunare a Dorsoduro, vicino ad un negozio la cui vetrata, sebbene non infranta, presentava segni di effrazione.



Perquisite, sono state trovate in possesso di grimaldelli, strumenti da scasso, nonché merce risultata prelevata in un altro negozio del centro, nel quale era stato segnalato un furto la stessa notte. Un terzo negozio attiguo presentava inoltre segni di effrazione, con numerose impronte digitali sulla vetrata. La Polizia Scientifica è stata inviata sul posto, per gli accertamenti. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, le due donne sono state arrestate per i reati di furto consumato e furto tentato. Domani il processo con rito direttissimo.

