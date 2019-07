​San Giacomo dall'Orio. L'assedio dei plateatici dei locali nel campo dei bambini

di Tomaso Borzomì

VENEZIA - Da sempre è il simbolo della residenza e del futuro di una città, cioè i suoi. Ora è sotto assedio daidei pubblici esercizi. Dai tempi in cui si giocava a campanon, nascondino o si tirava qualche calcio al pallone,è stato, ed è tuttora, il luogo principe veneziano dove portare i bimbi a giocare. Così, mentre i più piccoli corrono, si conoscono e si divertono, i genitori rivivono quel senso di comunità che una città con la pressione turistica veneziana di oggi difficilmente riesce a sperimentare altrove. Come ha ricordato ieri il parroco, don Paolo Ferrazzo, campo San Giacomo è uno degli ultimi luoghi in laguna dove la speculazione commerciale non ha ancora avuto il sopravvento totale sulla residenza. Se infatti posti come campo San Polo e Santa Margherita resistono a fatica all'avanzare dei turisti e dei locali dedicati a un pubblico più adulto, il