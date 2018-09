Stop all'acqua alta, nuovo progetto mette all'asciutto Piazza San Marco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Alcune rive saranno rialzate, gli antichi gatoli ripuliti e in alcuni casi spalleggiati dall'inserimento di nuove condotte per dividere gli scarichi delle acque bianche da quelle nere. Si cercherà di recuperare tutta l'antica rete idraulica, introducendo valvole elettromeccaniche e sfruttando la vasca di riempimento che già si trova sotto il molo della piazzetta. Solo come extrema ratio si penserà all'inserimento di guaine impermeabili, verticali, nel sottosuolo.E questo è solo l'inizio del complesso lavoro che prenderà il via in primavera per mettere all'asciutto. L'intervento è vasto, ma alla fine permetterà di isolare tutta l'area marciana dall'alta marea fino a 110 centimetri, perché oltre ci penserà il Mose. Questa è la quota di salvaguardia prevista per l'area marciana che oggi va sott'acqua a 80 centimetri sul medio mare.Un progetto da: lo studio di fattibilità è pronto, il progetto preliminare è in fase di ultimazione e a breve partirà la fase di studio da parte dello Iuav per le parti architettoniche e dell'Università di Padova per quelle geotecniche sul terreno ed efficienza idraulica. A lavorarci sono le società, incaricate dal Provveditorato alle Opere pubbliche, ex magistrato alle Acque, tramite il Consorzio Venezia Nuova. L'architetto Francesco Lanza (Thetis) è il capo progetto e segue gli aspetti legati alla tutela e restauro. Altro responsabile è l'ingegnere Lino Pollastri, project manager (Kostruttiva) che invece coordina la parte idraulica. La strategia di protezione della Piazza prevede un intervento per lotti.