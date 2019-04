La vittima, Licia Zambon, aveva 82 anni, l'omicida, Renato Berta, 85. L'abitazione si trova a poca distanza dallo stadio di calcio Penzo.

LA GRAVE MALATTIA DELLA MOGLIE

C'è una situazione familiare difficile dietro l'omicidio avvenuto stamani. La vittima, a causa di una malattia grave, da tempo non si muoveva più di casa, al secondo piano di una abitazione del sestiere di Castello. I vicini parlano di una coppia da tempo in gravi difficoltà, per lo stato di salute precario della donna che spesso si sentiva urlare.

VENEZIA - Tragedia questa mattina nel centro storico di Venezia, nel sestiere di Castello, al civico 400/b., una, mentre i due si trovavano in casa.Dopo l'omicidio, il marito è stato portato in ospedale perché ha assunto degli. Non è ancora chiaro se l'assunzione di sonniferi da parte dell'uomo si avvenuta dopo l'omicidio della moglie come tentativo di compiere un gesto autolesionistico. Al momento l'anziano è privo di conoscenza e viene piantonato in ospedale.A trovare il corpo dell'anziana è stata la badante dei due coniugi. La donna, arrivata questa mattina, ha notato sulla porta un cartello con su scritto "Non entrare e chiamare la polizia". Una volta varcata la soglia si è trovata di fronte la macabra scena, il cadavere dell'anziana e l'uomo in stato confusionale. L'omicidio è avvenuto in una palazzina popolare, circondata da un recinto e composta da svariati appartamenti, che si affaccia sull'Arsenale.