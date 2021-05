Assalto a Venezia nel weekend, ma alcune zone sono ad accesso limitato. E anche a Mestre Ecco quali

VENEZIA - Assalto alla città lagunare, turisti mordi e fuggi già ieri hanno affollato le calli e i vaporetti di Venezia, anche in occasione del primo fine settimana della Biennale. E proprio per regolamentare il flusso dei visitatori, nell'ottica di prevenire il contagio da Covid 19, ed evitare assembramenti, il 18 maggio 2021 è stata firmata un'ordinanza che limita l'accesso ad alcune aree di Venezia e Mestre. La nuova ordinanza è in vigore da venerdì 21 a domenica 23 maggio, dalle 15 alle 23.

Zone ad accesso limitato: quali sono?

Mestre, Riviera XX Settembre e vie limitrofe

Mestre, Piazzale Donatori di Sangue e Calle Giovanni Legrenzi

Venezia, Sestiere di Cannaregio - Fondamenta degli Ormesini - Fondamenta della Misericordia da Ponte San Girolamo a Ponte San Marziale

Venezia, Sestiere di San Polo - Campo San Giacomo (in vulgo San Giacometto), Campo della Naranseria, Campo Cesare Battisti (già Bella Vienna) e calli e portici limitrofi

Venezia, Sestiere di Dorsoduro Campo Santa Margherita e calli, ponti e campielli limitrofi.

Venezia, accesso limitato domenica 23 maggio

Identica facoltà viene concessa alla Polizia Locale, per il sestiere di Cannaregio - Fondamenta degli Ormesini - Fondamenta della Misericordia da Ponte San Girolamo a Ponte San Marziale, per la sola giornata di domenica 23 maggio 2021, nella fascia oraria aggiuntiva 11-15. Eventuali violazioni saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste per legge.