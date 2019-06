Grandi navi via da Venezia: la parola ai lettori: quale soluzione è la migliore?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Quale potrebbe essere, secondo i lettori del Gazzettino, la soluzione migliore per risolvere il problema delle grandi navi ? Quale tracciato - dando per scontato che l'attuale transito nel cuore della città, nel bacino di San Marco, venga abbandonato - secondo voi è il più adatto? ( L'INCIDENTE - Lo scontro nel canale della Giudecca che ha ridato il via al dibattito /Foto-Video Giochiamo d'anticipo sull'idea del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli che ha proposto unper i, affinché siano loro ad avere l'ultima parola sull'annosa questione dei giganti del mare, e vi proponiamo unche, ovviamente, non ha valore statistico ma ci potrà dare l'idea di come la pensino i nostri lettori, da sempre attenti al territorio e alle sue problematiche.Ma prima di scegliere la vostra soluzione analizziamo le quattro considerate possibili. Bocciata da Toninelli, che la considera troppo pericolosa in caso di incidenti, ma indicata nell'ultimo Comitatone del 2017 come la più idonea e caldeggiata dal sindaco Luigi Brugnaro e dal presidente della Regione Luca Zaia. Le grandi navi arriverebbero a un nuovo porto commerciale entrando da Malamocco, percorrendo il canale dei Petroli.Un'altra soluzione sarebbe quella di far arrivare le navi, sempre attraverso l'entrata da Malamocco, il passaggio per il canale dei Petroli e infine lo scavo-allargamento dell'attuale canale Vittorio Emanuele III, fino alla Stazione Marittima di Venezia. Un'ipotesi "comoda" per i passeggeri delle grandi navi, che arriverebbero comunque nel capoluogo lagunare ma senza passare attraverso il bacino di San Marco.Un'isola come una "barriera", oltre la quale le grandi navi non possono andare: questa l'ipotesi che vede come protagonista il Lido di Venezia, il terminal sorgerebbe a San Nicolò, vicino all'aeroporto Nicelli. Questa scelta porrebbe un'altra questione: il trasporto di una massa di turisti dal Lido a Venezia, ogni qual volta approdasse un gigante del mare.Questa l'ipotesi che vede le navi fermarsi nel punto più lontano da Venezia, a Chioggia, sulle banchine di val da Rio, non lontano dal deposito Gpl oggetto di dibattiti e contestazioni da parte dei cittadini. Anche in questo caso bisognerebbe affrontare l'eventuale trasporto dei visitatori da una città all'altra.