Filma il barchino jet, il pilota torna indietro e le butta la telecamera in acqua

VENEZIA - Quando si è accorto che la donna che aveva appena superato in barca lo stava riprendendo, è tornato indietro e le ha buttato la fotocamera in acqua. Un gesto aggressivo, di intolleranza, che dimostra quanta tensione vi sia attorno al tema dellanei rii in laguna, soprattutto dopo l'incidente di venerdì notte in cui hanno perso la vita i due pescatori sessantenni di Castello . Mercoledì pomeriggio, verso le 16.30, una veneziana sui quarantanni sta attraversando i rii vicino alla fondamenta della Misericordia, a Cannaregio, a bordo di un motoscafo, quando viene superata velocemente da un un cofano in vetroresina, pilotato da un uomo di 43 anni, veneziano anche lui. La