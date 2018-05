Il drone sottomarino scopre il disastro Mose: ruggine e incrostazioni sulle paratoie /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - (M.F.) Altro che 80 milioni l'anno. Per tenere in efficienza lepotrebbero volercene almeno il doppio, se non 200, di milioni l'anno. A parlare così è uno che di lavori sottomarini se ne intende.è infatti unreferente per l'Italia di importanti società olandesi e norvegesi specializzate in lavori subacquei e tunnel. Nonché uno dei proponenti di progetti alternativi al Mose, con una diga mobile simile a quella utilizzata a Rotterdam. Nel corso della trasmissionesu, De Simone ha aiutato gli inviati adtra ledel Mose con un, per osservare la situazione.«Secondo i calcoli del Consorzio, la manutenzione completa di ciascuna paratoia andrebbe effettuata ogni cinque anni - dice - ma è troppo poco. le immagini subacquee mostranoorganiche superiori a un centimetro. Quelle non le togli con l'idropulitrice: servono squadre specializzate che puliscano tutto almeno una volta l'anno».