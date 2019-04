Esce dalla Coop, si sente male e muore davanti alla moglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - È stato colto da un improvviso malore mentre stava facendo le spese in compagnia della moglie. È morto così un pensionato veneziano che ieri mattina si era recato al, a due passi dalla sede dell'amministrazione comunale di Ca' Farsetti. A nulla, purtroppo, sono serviti i tentativi di rianimarlo.Erano da poco trascorse le 11 quando l'uomo, settantenne, si è improvvisamente sentito male. Il pensionato aveva da qualche istante terminato di fare la spesa e stava quindi uscendo dal locale. Proprio in questi momento, una volta superata la porta ed arrivato in calle, ha avvertito un forte malore e si è accasciato a terra.