Evento raro ma vero: le montagne si stagliano sopra Venezia /Guarda

VENEZIA - È raro, ma quando succede è un incanto. Vedere le montagne stagliarsi sopra la laguna da Venezia è uno spettacolo che non succede di frequente. ieri, complice un vento di tramontana che ha spazzato il cielo, il fenomeno si è ripetuto, fin dal primo mattino. Con il passare delle ore si è manifestata in lontananza una leggera foschia, che comunque non ha alterato la bellezza del paesaggio. E così il nostro fotografo, Luigi Costantini, è salito sul Campanile di San Marco e ha scattato alcune immagini verso mezzogiorno.Le foto sono state agevolate da una condizione meteo che vede il Veneto, come spiega l'Arpav, in posizione intermedia tra un'alta pressione in estensione da sud-ovest verso l'Europa Settentrionale e masse d'aria di origine