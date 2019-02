Calendario "Bellezze Venete", 5 miss sono veneziane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si apre con la sedicenne mestrina, in veste orientaleggiante, cui è dedicato il mese di gennaio, per proseguire proprio nel mese di febbraio con la 19enne di Favaro, alle prese con bacchette e cucina cinese. Con un salto si arriva a settembre, protagonista, diciottenne di Stra, in abito serale dalle decorazioni dorate. Conclude l'anno Erica Tuzzato, diciassettenne di Mira: trattandosi di dicembre, quasi d'obbligo la citazione natalizia. Ma c'è spazio anche per un epilogo o, meglio, per una anticipazione che sconfina nel 2020: anno in cui a febbraio, sfidando il freddo, compare a bordo di una piscina la trentaduenne Marta Cangiani, di Venezia. Dalla cui provincia, provengono 5 delle 12(più uno dei fotografi coinvolti,) scelte per il celebre calendario ideato dal, che ne cura la direzione artistica.«Anche quest'anno Venezia si conferma la provincia più ricca di bellezze - commenta Braghetto - e come sempre nei mesi rappresentati si alternano non solo fotomodelle o finaliste di concorsi, ma pure studentesse, laureate, infermiere, impiegate, bariste, cameriere, commesse, estetiste e parrucchiere insomma tutte coloro che hanno avuto voglia di mettersi in gioco». Compaiono anche due cosplayer (oltre ad un simpatico cagnolino) immortalate nei panni di due protagoniste della serie tv americana 2 Broke Girls.Il calendario Bellezze Venete affianca sin dalla prima edizione una finalità benefica, quest'anno volta a sostenere una realtà che promuove la ricerca scientifica sul glioblastoma: si tratta della Luca Ometto Onlus, intitolata al giovane imprenditore padovano, precursore nel mondo dell'e-commerce (fondò Webster la prima libreria on-line del Nordest), prematuramente scomparso proprio a causa di tale rara malattia.