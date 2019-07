Intervento dei pompieri ai Pili, Ponte della Libertà bloccato, gente a piedi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Intervento urgente dei Vigili del Fuoco, all'attacco dellato terraferma. Per consentire l'intervento di messa in sicurezza di piante e piloni, si è dovuto, e incalanare tutto il traffico, in entrambe le direzioni, sulla carreggiata in direzione Mestre. Si sono formate code importanti, con numerose persone che, scese dalle auto, hanno percorso a piedi il tratto del Ponte interessato.