Multe alle prostitute: «Intralciano il traffico». E vietato giocare Tutti i "no" del nuovo regolamento

VENEZIA - Ci sono lealleper «lo stazionamento e l'occupazione degli spazi su strada con condotte in grado di provocare nelle persone l'inibizione alla libera circolazione e impediscono l'accessibilità e la fruizione» delle aree. Tanto a Venezia quanto a Mestre, poi(da soli o in gruppo)(fatta eccezione per le aree attrezzate) se si ha più di 11 anni. Limite massimo imposto anche per circolare sui monopattini: dai 12 anni in su, multa e sequestro del mezzo.Ma si potrà dar da bere agli animali e alle piante «sulla pubblica via» purché non ci si colleghi con tubi da giardino: via libera quindi alla spola di secchi e innaffiatoi. Poi, multa non solo a chi spaccia, ma anche a chi acquista droga. Con il Daspo da Venezia ad incombere su ogni violazione.