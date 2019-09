di Michele Fullin

VENEZIA Ancora una violenza gratuita contro gli equipaggi di Actv. Ildi undi linea 1 è stato preso prima ae poi aa un sopracciglio da un energumenoche era rimasto a terra perché il battello era ormai pieno. È accaduto ieri pomeriggio, alle 14.50 circa alla Ca' D'Oro. Come hanno ben evidenziato i comici Carlo & Giorgio nel bellissimo Capitan Asienda, il veneziano medio pretende di prendere sempre il primo mezzo di passaggio per una sorta di diritto divino e non tollera di salire sul mezzo successivo, come è normale nelle altre grandi città sommerse dal turismo. A Londra, Parigi o New York, nessuno su lamenta se le porte della metropolitana si chiudono. A Venezia invece sì. Però, se poi si è a bordo, si impreca perché si è in ritardo anche se si sta ancora imbarcando.