Venezia, manifestazione per l'Arsenale Video

VENEZIA - Si alza lo scontro sui destini dell’Arsenale, per il quale oggi c'è stata una manifestazione davanti all’ingresso. Nicola Pellicani, deputato del Pd, non ci sta a lasciare che l’area (sette tese) passi dal Comune alla Marina: «Il decreto del 2012 prevede che gli spazi attribuiti al Comune non possano esser ceduti a terzi. Il Comune ritiene che la Marina ne avesse l’usufrutto, ma questo non è scritto da nessuna parte, i magazzini andavano già liberati per questo il protocollo è illegittimo e impugnabile». (video Costantini)