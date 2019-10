di Tomaso Borzomì

VENEZIA - L’ansia e la preoccupazione per la salute della figlia con uno choc anafilattico in corso hanno fatto sì che Alessia Gianni chiedesse aiuto al preposto al comando del vaporetto della linea 2. Scontrandosi però con l’impossibilità, spiegata dal pilota, di saltare una fermata per far giungere più velocemente la donna a casa dalla figlia. Tutto è accaduto sabato sera attorno alle 21.30: la madre si trovava nella tratta Tronchetto-Sacca Fisola, quando le è squillato il telefono: «Mi ha chiamato da Santa Margherita mia figlia, che soffre di allergia, dicendomi che non si sentiva bene e che cominciava a mancarle il respiro, mi ha spiegato i sintomi e le ho dato indicazioni, le ho detto di prendere un broncodilatatore - ha tutto il suo kit salvavita con lei - e che l’avrei richiamata dopo pochi secondi». La causa sarebbe stata una confezione di cioccolato che avrebbe potuto esser fatale alla quindicenne, allergica alle noci. A quel punto, la donna ha chiesto aiuto al comandante





