"Uomo Vitruviano" al Louvre, ma trascurato: la rabbia di Italia Nostra

di Nicola Munaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

E' incredula Lidia Fersuoch, presidente veneziana di Italia Nostra, di fronte alla foto dal Louvre: l'Uomo Vitruviano, il disegno di Leonardo Da Vinci, è appeso in una misera cornice come tanti altri "disegni" a una parete. Il capolavoro di Leonardo è stato al centro - un mese fa - di un dibattito aspro finito di fronte al Tar per il prestito dalle Gallerie dell'Accademia (dov'è conservato) a Parigi. «Non crediamo ai nostri occhi - commenta Fersuoch - È assurdo che...