​​«Sì a Mose e legge speciale». Il voto unanime su Venezia

di Angela Pederiva

VENEZIA - Ci voleva l' acqua alta per far salire sulla stessa barca le mille e litigiose anime del. Con il voto di ieri al, dopo quello di martedì alla, si è completata l'trasversale delle tre mozioni che impegnano il Governo ad adoperarsi a favore di, attraverso l'e il. Un solo astenuto a Palazzo Madama e tre contrari a Montecitorio (fra cui le ex pentastellate venete Silvia Benedetti e Sara Cunial), per il resto tutti favorevoli. A differenza della Camera, dov'era passata la mozione unitaria Pellicani (Pd)-Brunetta (Fi), al Senato sono stati mantenuti separati i documenti dell'opposizione e della maggioranza, con l'accordo però di sostenerli reciprocamente. Così la Bernini (Fi) è stata licenziata all'unanimità con 207 voti a favore e la Ferrazzi (Pd) ha ottenuto 208 sì e un'astensione.