Lancioni che fanno il pieno di turisti: arriva la stangata del Comune

di Maurizio Dianese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Clamoroso giro di vite del Comune sulproprio a ridosso di Carnevale. I proprietari dei, che ogni giorno fanno il pieno di turisti nell'isola Nuovissima entro il 14 di questo meseper il 2016, poi avranno altri 10 giorni per regolare il 2017 e altri 10 per il 2018. Al massimo in 30 giorni, dunque, e cioè per i primi di marzo, dovranno mettersi in pari e per alcuni di loro saranno batoste da un centinaio di milioni di euro. Stiamo parlando dei canoni che i lancioni devono versare ogni anno in massimo quattro rate nelle casse di Avm per l'utilizzo dei pontili. I 5 milioni di turisti che ogni anno arrivano in pullman al Tronchetto e che vengono fatti salire sui lancioni, infatti, devono per forza imbarcarsi utilizzando i tre pontili gestiti da Avm. Ebbene, per l'utilizzo di quei pontili ma i canoni si pagano anche per l'attracco a Riva degli Schiavoni oppure alle Fontamenta Nuove - ogni anno ogni lancione paga un tot - mediamente si tratta di circa 1 mila euro. Poco o tanto che sia, fatto sta che in pochissimi pagano.