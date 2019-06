© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Domenica 25 giugno, di mattina, gli agenti del Commissariato San Marco, impegnati in un servizio di controllo del territorio svolto congiuntamente da pattuglie in divisa ed in abiti civili, hanno tratto in arresto un, resosi responsabile di unall’interno di unIl giovane, con a carico numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e per questo motivo già conosciuto dagli uomini del Commissariato San Marco, è stato notato da personale dell’hotel addetto alle pulizie mentre. Seguito fino all’uscita, è stato poi bloccato in una calle vicina, anche grazie all’intervento di alcuni passanti attirati dalle grida di chi lo stava rincorrendo. A quel punto è stato chiamato il 113 e la pattuglia, prontamente intervenuta sul posto, ha bloccato l’individuo, cheoltre ad un cellulare ed alcune banconote. L’uomo è stato trovato in possesso anche di 20 schede telefoniche e di un foglio di plastica di forma rettangolare, usati presumibilmente per forzare le porte delle stanze.La successiva perquisizione, condotta nella stanza dell’hotel di Mestre in cui l’uomo aveva preso alloggio, è risultata anch’essa fruttuosa in quanto, occultate in una valigia, venivano ritrovate un centinaio di schede telefoniche e numerosi oggetti atti allo scasso. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale. L’uomo è stato, pertanto, tratto in arresto per il reato di furto in abitazione. Al termine delle attività di rito, è stato condotto al carcere di Santa Maria Maggiore.Nella tarda mattinata di ieri si è celebrato il processo per direttissima. Al termine dell’udienza, il Tribunale di Venezia ha convalidato l’arresto, rinviando all’udienza del prossimo 3 luglio e disponendo la misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Veneto.