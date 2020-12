VENEZIA Ci sono soggetti a rischio che non riusciranno a vaccinarsi contro l’influenza. Succede perché la paura del Covid e i ripetuti inviti a fare la profilassi hanno determinato un aumento esponenziale della domanda soprattutto tra la popolazione anziana, che tuttavia non trova sufficiente copertura nelle forniture. Quest’anno l’Ulss 3 ha incrementato di molto, quasi del 40%, le dosi messe a disposizione dei medici di medicina generale, 167 mila contro le 102 mila dello scorso anno, chiedendo anche di anticipare già ad ottobre il via alla campagna. Questo sforzo non è però bastato perché, almeno in alcune zone del territorio di competenza, le richieste pervenute sono così numerose che giocoforza c’è una “fetta” di persone che non riuscirà più a immunizzarsi. Operazione fondamentale per proteggere chi è più esposto e per la quale ormai i tempi sono scaduti visto che di solito la malattia di stagione fa capolino in occasione delle feste di fine anno, raggiungendo il picco entro la prima decade di febbraio, ma per fare effetto il vaccino ha bisogno di un paio di settimane di tempo dal momento della somministrazione. Tra i soggetti a rischio ci sono gli anziani (quest’anno la soglia è stata abbassata già a 60 anni), i malati cronici con pericolo di complicanze, le persone che svolgono un lavoro di servizio pubblico, le donne in gravidanza, i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni d’età.

COPERTA CORTA

Tutti questi hanno diritto alla gratuità, rivolgendosi al proprio medico di fiducia, ma con la coperta corta qualcuno non potrà essere soddisfatto. «Mia moglie – racconta da Martellago Livio Semenzato – aveva ricevuto l’appuntamento per vaccinarsi un mese fa. A ridosso le è stato annullato con la spiegazione che non c’erano dosi a sufficienza. Abbiamo più volte contattato la segreteria dell’ambulatorio da dove ci è stato promesso che saremmo stati richiamati. A un mese di distanza non abbiamo ancora sentito nessuno». Dall’Ulss 3 Serenissima viene spiegato che ai medici di medicina generale sono stati distribuiti tutti i vaccini disponibili: quelli del primo e del secondo stock e anche quelli rinunciati dalle farmacie. È stato, infatti, completato il terzo giro di rifornimento dappertutto. Le dosi aggiuntive rispetto la base di partenza di 167 mila, sono state altre 8 mila. L’azienda sanitaria fa sapere, inoltre, che alcuni medici hanno comunicato di aver ultimato la vaccinazione tra i propri assistititi, per cui la circostanza che ci siano pazienti rimasti esclusi potrebbe far pensare a una situazione a “macchia di leopardo”.

NEMMENO PAGANDO

Accanto a tutto ciò, si aggiunge poi l’impossibilità di effettuare la profilassi tra i soggetti non a rischio, tutte le persone sane comprese tra i 7 e i 59 anni, che gli anni scorsi si compravano a spese proprie il vaccino in farmacia, ma che quest’anno, anche se lo volessero, non riescono proprio a trovarlo. Di fatto è una contraddizione: perché se da un lato ancora alla fine dell’estate è sato lanciato l’appello a vaccinarsi in massa, anche per aiutare i medici a distinguere meglio un’eventuale malattia visto che i sintomi da Covid - il cui picco è ora previsto per Natale - e da influenza si sovrappongono, dall’altro l’invito non trova in concreto possibilità di applicazione. Nelle farmacie sono arrivate centinaia di richieste, ma le dosi destinate a ciascuna non sono andate oltre la dozzina finché, d’intesa con la Regione, le farmacie stesse hanno deciso di rinunciare alla loro quota parte affinché andasse nella disponibilità dei medici di base per vaccinare più soggetti a rischio possibile.

ATTESA PER L’ANTI COVID

E adesso? «La gente ha capito che non c’è la possibilità e rinuncia a chiedere. Nel contempo l’attenzione si sta spostando sempre di più sul vaccino anti Covid», dice Andrea Bellon, presidente di Federfarma. In molte farmacie sono stati esposti dei cartelli sulle porte e le vetrine per informare la clientela che il vaccino a libero mercato non c’è, onde evitare sia che i pazienti entrino per domandarlo invano al banco, sia che i farmacisti debbano rispondere ripetutamente sull’indisponibilità. Emma Piumelli, presidente dell’Ordine, spiega: «E’ andata così, i pazienti si sono in un certo senso rassegnati. Comunque è importante ricordare che le misure di sicurezza previste contro il Covid sono utili anche per proteggersi dall’influenza. L’uso sistematico della mascherina, il distanziamento fisico e l’igienizzazione frequente delle mani contiene di molto il rischio di contrarre anche il virus della malattia di stagione».

