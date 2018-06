VENEZIA - «La mia filosofia sulla toponomastica è chiara: non amo le intitolazione roboanti, perché la storia è fatta di cose piccole, di esperienze di vita quotidiana. Qui abbiamo voluto recepire le richieste della collettività e riconoscere il modo in cui i veneziani chiamano questo ponte da decenni, pur nel rispetto della correttezza storica. È per questo che abbiamo deciso che la nuova intitolazione doveva essere "Ponte dei Zogatoli, già Ponte San Giovanni Grisostomo"».



Così è intervenuta oggi l'assessore del Comune di Venezia alla Toponomastica, Paola Mar, all'inaugurazione del nuovo «nizioleto», alla quale hanno partecipato, oltre che molti cittadini e rappresentanti delle associazioni che hanno sostenuto l'iniziativa - tra cui Venessia.com e Masegni e Nizioleti -, i consiglieri comunali Paolo Pellegrini, Maika Canton e Giovanni Giusto e Alessandro Bentsik, erede della famiglia che gestiva il negozio di giocattoli. «Siamo consapevoli che la nostra scelta ha suscitato polemiche - ha continuato Mar, riferendosi a quanti non hanno accolto con favore la modifica - ma la storia è fatta di tanti momenti che hanno un inizio e una fine: il tempo passa ed è doveroso che la toponomastica ne ricordi le trasformazioni».



«Per tanti veneziani questo è il vero nome del ponte - ha spiegato poi il consigliere Pellegrini - perché il negozio di giocattoli ai suoi piedi è stato per decenni un punto di riferimento per i bambini della città e in particolar modo per le famiglie borghesi di Cannaregio. Con questa intitolazione vogliamo ricordare con simpatia e affetto il giocattolaio che c'era: si tratta di una piccola cosa, rispetto ad altre, più importanti e difficili che sta facendo la Giunta, ma è comunque un segno di attenzione dell'Amministrazione verso il sentire dei cittadini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA