I no green pass approdano in laguna per manifestare la loro protesta. L'appuntamento, diffuso via Telegram, era in campo San Geremia a Venezia alle 17.30 di oggi, sabato 24 luglio. Un paio di centinaia, forse anche trecento, le persone che, con cartelli e bandiere, hanno occupato lo spazio di fronte alla sede Rai. Analoga manifestazione anche in piazza Ferretto a Mestre.